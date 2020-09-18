Українці масово скаржаться на алергію: симптоми як у коронавіруса

В Україні спостерігаються масові випадки діагностики алергії в осінній період. Пов'язано це з цвітінням амброзії полинолистої. Небезпечний бур'ян викликає алергічну реакцію більш ніж у 70 мільйонів людей на планеті кожен рік. Особливо страждають в Україні мешканці Харківської області, де цей бур'ян росте в особливо великих кількостях.

Як повідомляє місцеве видання АТН, харків'яни складно переносять алергію. Мешканка міста розповідає, що алергія на амброзію у неї з'явилася близько 2 років тому після контакту з алергенів в селі у батьків. Тепер з дому без носових хусток вийти не виходить. Уникнути зіткнення з пилком амброзії в місті не вийде, запевняє дівчина, а залишатися вдома протягом цвітіння - не вихід. Але це і не допоможе, адже пилок алергену розноситься вітром на відстань до 10 кілометрів і легко може проникати у квартири.

"Наскільки я зрозуміла, наскільки я читала, то уникнути її не вдасться, через те, що цей пилок розноситься вітром на дуже велику кількість кілометрів, а тим більше зараз така вітряна погода, то навряд чи можна цього уникнути", - розповідає місцева мешканка.

Цвітіння амброзії полинолистої (фото: pixabay.com)

Поради лікарів алергікам

Терапевт-алерголог Галина Єременко зазначає, що симптоми алергічної реакції схожі з першими ознаками коронавирусной інфекції - постійне чхання, сухий кашель, одутле обличчя, свербіж очей і першіння в горлі. Досить часто пацієнти плутають ці симптоми, тому самолікування неприпустимо, зазначає лікар. А без кваліфікованого лікування хвороба може обернутися складними наслідками.

Крім вживання ліків можна і перестрахуватися. До сезону амброзії, зазвичай взимку, більшість пацієнтів проходять профілактику, і вже влітку відчувають себе краще. Проте у перший тиждень, у сприятливий для алергену час, необхідно дотримуватися дієти, зазначають лікарі. І пояснюють це тим, що деякі продукти містять активні харчові алергени, які можуть спровокувати й навіть ускладнити симптоми алергії.

"Насамперед, це - дієта. Дієта — це, якщо мається на увазі алергія на амброзію, ми рекомендуємо виключити всі фрукти та овочі на перший тиждень. Для наших пацієнтів це несподівано, але дієво, коли вони це відкидають, у них є полегшення їх стану", - зазначає лікар.

Як прибрати амброзію з ділянки

Амброзія починає цвісти вже в кінці липня і закінчує тільки з першими морозами. Щоб полегшити алергію, жителям області та міста рекомендують видалити цю рослину до початку періоду цвітіння. Вирвавши та утилізувати цю рослину у вас більше шансів з нею боротися. При цьому садівники відзначають, що її скошування не є ефективним методом, а от обробка органічними засобами та гербіцидами дасть свої результати.

Зазначимо, що однорічна рослина здатна дати до ста тисяч насінин, тому, якщо вчасно почати з ним боротьбу, ви можете убезпечити себе від тривалої алергії.

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