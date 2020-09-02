Українці масово скуповують довідки про відсутність COVID-19: ціна питання - 500 грн

Українці масово скуповують довідки про відсутність коронавірусу. Обійдеться такий липовий документ всього в 500-1500 грн. Хоча, можна знайти і дешевше.

Однак, як кажуть експерти, йти на такий ризик не варто. Адже будь-яка брехня рано чи пізно завжди стає розкривається. Але далеко не всіх українців зупиняють ці застереження. Не лякає навіть адміністративна відповідальність. Інакше, як пояснити те, що останнім часом все більше громадян шукають, де можна купити підроблену довідку про негативні аналізи?

Хто купує довідки про відсутність COVID-19?

Довідка про відсутність коронавірусу - дуже актуальний запит в останні місяці. Чому? Наприклад - вона потрібна для подорожей у різні країни. Адже з туристів вимагають різні документи. Причому для одних достатньо документа з результатами тесту, а для інших - необхідна медична довідка про відсутність вірусу.

Ось українка Катерина, яка цікавилася купівлею такого документа прямо в коментарях до посту про продаж "липи", розкрила нам причину свого "запиту".

"Приїхала з відпочинку. На роботі зажадали довідку про відсутність "корони". Часу бігати по клініках і чекати результатів немає. От і вирішила спробувати. Всі ж розуміють - як і я, так і роботодавець - що це все одно лише папірець. Треба заробляти гроші", - пояснила жінка.

А попит, як відомо, народжує пропозицію. При чому, українці не соромляться публікувати пости із пропозицією купити липову довідку про відсутність COVID-19 на своїх персональних сторінках в соціальних мережах. Як це зробив, наприклад, Василь Микулець (він, крім цього "промислу", займається ще й пригоном машин з Європи). При чому, цей аферист торгував довідками по 1500 грн, на яких була печатка цілком реального медичного центру. Звідки? Не знають навіть працівники ужгородської медустанови.

"У нашому медичному центрі документ з результатами тесту видається виключно після здачі аналізу! Підписує і видає документи лікар, який несе відповідальність за правильність виконання тесту та достовірність проведеного дослідження. Документи при необхідності крім української ми видаємо англійською та чеською мовами", - відзначили на Facebook-сторінці медцентру.

В інтернеті торгують липовими довідками про відсутність коронавірусу (facebook.com/preventionmed)

До речі, спливло шахрайство з липовими довідками з печаткою цього центру лише тоді, коли в їх мережу клінік з претензіями стали масово звертатися незадоволені люди, що купили підроблені тести на COVID-19 в інтернеті.

Скільки коштує і де придбати "липу"?

Фахівці кажуть: у стані тотальної плутанини і хаосу через карантин і всі обмеження, було лише питання часу - коли умільці почнуть торгувати довідками про негативний тест на COVID-19.

Сьогодні на різноманітних сайтах оголошень і у соцмережах діє купа контор, які пропонують свої послуги в оформленні медичних довідок (в тому числі про не наявність коронавірусної інфекції).

Журналісти видання "Вести" провели свій експеримент. Зателефонувавши за телефоном, вказаним в одному з таких оголошень, вони почули суму за липовий документ – 500 грн.

"Нас дуже докладно розпитали, для яких цілей нам це потрібно, чи є кашель, яке самопочуття. В результаті сказали, що передзвонять через 10 хвилин, а довідка буде готова до кінця дня, і "до неї ніхто не підкопаєтся, адже єдиних зразків довідок немає". "Навіть якщо документ перевірять по системі?" - уточнюємо ми. "Так", - запевнили нас. Але після цього чомусь абонент весь час був недоступний", - розповідають журналісти.

Ось так торгують довідками, наприклад, в Одесі

Як поліція бореться з аферистами в Україні?

Найбільша проблема з липовими довідками про відсутність коронавірусу в тому, що не існує єдиного формату довідок. Якою мовою, що там має бути написано, хто має право видавати такі довідки? Прикордонник або митник в Єгипті чи навіть в Хорватії поняття не має, як виглядає довідка, видана в Україні...

Крім цього, самі прикордонники зізнаються: перевіряють тільки довідки у людей, які в'їжджають в Україну.

"Якщо до нас їдуть з країн червоної зони, вони повинні перебувати на самоізоляції. Якщо не хочуть зачинятися на два тижні, можуть надати довідку про те, що у них негативний тест на COVID-19, зроблену за кордоном. Тоді прикордонники не вимагають встановлювати додаток "Дія". На виїзд таких довідок ми не вимагаємо", - розповіли "Вєстям" в ДПСУ.

Проте випадки з підробками негативних тестів на коронавірус правоохоронці все ж продовжують масово фіксувати. Найбільшу кількість порушень зареєстровано на Закарпатті - саме там частіше всього підробляють довідки про відсутність COVID-19.

Додамо, що експерти запевняють: оформляти підроблені довідки немає ніякого сенсу, адже фальшивка відразу виявиться.

"Кожен результат дослідження, зробленого будь-якою лабораторією, вноситься в автоматичну систему реєстрації. Медики бачать наші результати, нашу електронну адресу. Якщо результат повинен отримати не лікар, а звичайний громадянин, наприклад, для зняття з програми "Дій вдома", ми його вбиваємо в загальну базу", - розповіли в Київському міському лабораторному центрі.

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