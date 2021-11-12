Українці масово купують неефективні ліки: список вас здивує

В Україні у 2020 році громадяни витратили майже 14 мільярдів гривень на ліки, які не передбачені сучасними стандартами лікування. Зокрема, серед препаратів є ліки без доведеної або сумнівної ефективності.
Про це пише Центр громадського здоров'я.
Зазначається, що українці часто купували – гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки. Препарати відсутні у клінічних настановах, у стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки. Але на них пішло більше чверті з тих коштів, які люди витрачають на ліки загалом.
"Висновки невтішні: 4 з 10 придбаних найпопулярніших препаратів – неефективні та відсутні в сучасних стандартах лікування", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, багато коштів українці витрачають на препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності, а саме на біологічно-активні добавки (БАДи), гомеопатичні засоби та рослинні препарати.
Також в інструкціях до застосування таких "ліків" може міститися хибна інформація про їхні лікувальні властивості, маніпулятивні твердження та щире зізнання у відсутності проведення якісних досліджень.
Список ліків без доведеної ефективності:
Найпопулярніші БАДи, рослинні та гомеопатичні препарати:
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