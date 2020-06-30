Українці масово ігнорують карантин: коронавірус більше не страшний

Після ослаблення карантину українці зовсім забули про небезпеку і стали нехтувати профілактичними заходами по боротьбі з інфекцією. Судячи по Одесі, Києву, Львову люди вже не боятися коронавірусу. Справа в тому, що на вулицях цих міст ніхто не дотримується дистанції, а про носіння маски і зовсім забувають.

Як повідомляє ТСН, у Одесі масово ігнорують карантин. Тут щільно на вулицях, на літніх майданчиках ресторанів. Всі - без масок, дистанції не дотримуються і насолоджуються життям. Без масок тут навіть пускають в магазини. Люди кажуть, що коронавірус не вірять, або ж просто його не бояться. На вихідних тут був повний аншлаг, працювали ресторани і нічні клуби, також спостерігалась велика кількість киян.

Ситуація в Одесі (скріншот ТСН)

У київських місцях відпочинку в Гідропарку і на Трухановому острові також забули про заходи обережності і не бояться заразитися інфекцією. Продавці маски не одягають, а дезінфекторів і зовсім не залишилося. Торговці їжею і напоями дратуються на камери і просять їх не знімати.

У Львові працюють кафе і ресторани, вільних місць за столиками практично немає. Без масок можна побачити городян, а також лікарів.

За словами інфекціоніста, якщо так піде і далі, то статистика захворюваності стрімко збільшиться.

"Вірус передається при тісному контакті. Я б не так чіплявся, що люди перебувають на вулиці, як до того, що люди знаходяться в контакті з іншими людьми. Питання іміджу країни і питання наших поїздок за кордон - якщо кількість випадків в Україні буде зростати, то, швидше за все, Україні не будуть раді в зоні Шенгену, в інших країнах", - каже інфекціоніст.

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