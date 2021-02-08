Українці - не кролики: Зеленський жорстко висловився про російську вакцину "Супутник V"
Українці не будуть робити щеплення вакциною від коронавірусу російського виробництва під назвою "Супутник V".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у ході форуму "Україна 30".
За словами гаранта, у вакцини з РФ немає доведеної ефективності, тому в Україну вона поставлятися не буде.
"Ніякого підтвердження того, що "Супутник V" гарантовано дає результат, немає. Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. Це точно не кролики. На них експериментувати ми точно не маємо права", - заявив він.
Також глава країни зазначив, що Україна домовлялася тільки з провідними виробниками вакцин, які затверджені світом.
До речі, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".
У коментарях до цієї новини на Facebook українці написали, що це дуже хороша новина, тому що експерименти з вакцинами неприйнятні.
- Знову не так, він зараз прав. Можна і без цієї вакцини обійтися.
- Це добре, що ми не кролики.
- А якби була результативність то що ?? Купили б?
- Вакцинація важлива, але життя людей ще дорожче.
Як ми писали раніше, жителі ОРДЛО відмовляються від російської вакцини. Їм погрожують звільненнями.