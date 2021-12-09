Українці 7 млн разів на місяць шукають в інтернеті, де взяти кредит - дослідження

З січня 2019 по вересень 2021 попит на кредити в українському сегменті Інтернету виріс на 24%.

Про це свідчать дані дослідження попиту на фінансові послуги та мікрокредитування, проведеного Консалтинговим агентством "Ольшанський і Партнери".

Так, в середньому за місяць українці вбивають такі запити в пошук Google 6,9 млн разів (96% Всього попиту на всі фінансові послуги в Інтернеті).

І в значно меншій мірі українці шукають розстрочку (3,2%), депозити (0,9%) та інші послуги.

Кредит грошима - це найпопулярніша Категорія, за якою українці шукають кредит в Інтернеті (6,2 млн разів на місяць).

Друга за популярністю Категорія-кредит на авто. Такий кредит українці шукають всього 100 тис.разів на місяць.

Цікаво, що при пошуку кредиту, українці майже завжди знають, де б хотіли його оформити. Тому вказують не тільки послугу, але назва організації (наприклад, "взяти кредит в [Назва контори]").

При цьому, топ-10 компаній, якими цікавляться жителі України при пошуку кредиту грошима в Інтернеті, - це виключно мікрокредитні організації. Кількість таких запитів - 4,16 млн разів на місяць.

Тут слід зазначити, кредити в банках українці можуть шукати іншим способом, наприклад, через додаток або заходячи безпосередньо на сайт компанії.

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