Українцю видалили величезну пухлину: німіли руки і не міг спати

Українцю видалили велику пухлину (фото: frepic.com)

41-річному Олегу з Дубно провели операцію по видаленню пухлини

Українцю з Дубно Рівненської області видалили величезну пухлину на шиї, яка заважала йому жити. За кілька місяців невелика шишка на шиї у нього виросла до гігантських розмірів, через неї він не міг повертати голову. Олег займається куванням металу та виховує з дружиною 12-річного сина. Весь цей час він не звертався до лікарів, а коли нарешті зважився - ситуація була катастрофічна.

Як пишуть "Факти", чоловіка ніхто не наважувався оперувати, а в одній з лікарень йому просто виписали антибіотики. Він їх постійно колов, але ситуація не покращувалася.

"Я почав колоти їх, і у мене пішла реакція. Пухлина виросла ще більше. Руки німіли, вночі не міг спати. Але я все-таки пройшов той курс. Приїжджаю до лікарів, а вони питають, де я був раніше, чому дотягнув до того, що освіта так зросла. А я де був — проходив курс, який вони прописали. І тільки тоді мені зробили МРТ, яке показало, що в мене пухлина", - розповів Олег.

Знайомі порадили чоловікові львівського лікаря, який займався такими випадками. Хірург Львівської лікарні швидкої допомоги Юрій Шаваров зазначає, що операція на шиї - одна з найскладніших. Олега прооперували і все пройшло добре.

"Під час таких операцій прибираються м'язи, іноді яремна вена, міжм'язова клітковина. Летальність при таких операціях близько двох відсотків. Серед ризиків - пошкодження нервів: лицьового, гортанного. В Олега все пройшло без ускладнень", - розповів хірург Юрій Шароварів.

Лікарі досі не знають, що могло спровокувати виникнення такої пухлини, але таких випадків у медичній практиці досить.

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