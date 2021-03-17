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Українцю замість пухлини видалили око: не зробили ні КТ, ні МРТ

Автор: Людмила Жукова

У Хмельницькому лікарі поставили пацієнту неправильний діагноз і видалили замість пухлини абсолютно здоровий очей. Зараз чоловік залишився з хворобою і без одного ока.

Цю жахливу історію розповіли в сюжеті ТСН.

Василь з Хмельницького навіть не очікував, що таке може статися. За словами дочки, лікар сказала, що батька треба терміново оперувати. При цьому не зробили ні МРТ, ні КТ.

"У нього виразка рогівки і потрібно терміново оперувати", - сказала доньці лікар і чоловіка прооперували.

Як виявилося, пухлина залишилася, а здорове око видалили. Потім медики повідомили, що око чоловікові повернути вже не можна, а пухлину спробують знову видалити. Його забрали на операцію в Інституті нейрохірургії.

Дочки не можуть стримати сліз. За словами лікарів, пухлина росла не менше 15 років.

"Але пухлина проросла уже в горло, у праву ніздрю", — каже донька.

Василь на шостий день після операції почуває себе оптимістично. І лікарі говорять, що він має позитивну динаміку. Але попереду його чекає ще довгий шлях до повного відновлення.

Як лікарі могли таке зробити?

Завідувач відділенням дуже здивований. У пацієнта були всі симптоми, проблема не з оком. Як пацієнта могли відправити на таку операцію, не провівши ні КТ, ні МРТ досліджень?

"Будь-який лікар, в тому числі сімейний, такі базові знання має і міг би запідозрити. А в разі, якщо не розуміє, то відправити на другу ланку", — каже завідувач відділенням нейроонкології Володимир Федірко.

Як ми раніше писали, українські лікарі першими в світі провели операцію з видалення гігантської пухлини ока.

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