Українцю давали лише 1% на одужання: дивовижна історія перемоги над COVID-19

Львівські лікарі врятували майже безнадійного пацієнта з коронавірусом (колаж РБК-Україна)

У Львові вилікували пацієнта з коронавірусом в дуже важкому стані, якому медики давали лише 1% на одужання. У чоловіка з цукровим діабетом, який раніше переніс мікроінсульт, ураження легень через COVID-19 склало понад 80%.

Про дивовижну історію одужання йдеться на Facebook-сторінці лікарні Центр легеневого здоров'я.

Як розповів Богдан Пелех, спочатку зі слабкістю він звернувся до Сокальської районної лікарні, та після двох днів перебування в медустанові його стан тільки погіршувався. Тоді пацієнта перевели до Центру легеневого здоров'я.

Враховуючи, що 80% легенів були вражені, медики давали чоловікові тільки 1% на одужання.

"Та донька наполягла, що коли є хоч найменший шанс на порятунок, за нього треба братися і боротися, - розповів пан Богдан, якого все-таки вдалося вилікувати.

У Львові вилікували пацієнта з коронавірусом, якому давали тільки 1% на одужання (фото: скріншот з відео facebook.com/cph.lviv)

Також чоловік наголосив, що хвороба дуже складна, тому ті, хто мають супутні патології - хворе серце, нирки, цукровий діабет - повинні берегтися в першу чергу, пише місцеве видання Твоє місто".

"Головне - не затягувати час і вчасно звертатися за медичною допомогою", - закликав він.

У Львові вилікували пацієнта з COVID-19 в дуже тяжкому стані (фото: скріншот з відео facebook.com/cph.lviv)

За даними львівського Центру легеневого здоров'я, з квітня по листопад 2020-го з пневмоніями до медустанови надійшло 2360 пацієнтів, з яких коронавірус був діагностований у 1701 пацієнта. За вказаний період вилікували та виписали 2052 людей (з них 1429 - це ті, хто мав коронавірус). Померли за цей час 150 пацієнтів, 130 з них мали COVID-19.

Відео: У львівській лікарні врятували майже приреченого пацієнта з коронавірусом

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