Українцю ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу: COVID уражає ще й судини (фото)

Лікарі розповіли, що у пацієнта діагностували тромбоз артерії нижніх кінцівок без паталогічного атеросклеротичного фону, який був викликаний коронавірусом.

Фахівці зазначають, що коронавірус уражає судини й викликає тромбування дрібних і великих судин в різних ділянках тіла.

"Коронавірус, окрім легень, уражає ще й судини. У судинах утворюється згусток крові й він закупорює постачання крові до органів. Найчастіше такі тромби, які неможливо видалити, утворюються в кінцівках чи кишківнику. Потім виникає некроз і можливе зараження інфекцією всього організм", - кажуть лікарі.

Окрім того, найстрашніше полягає в тому, що тромбоз, як ускладнення, виникає не тільки на початку хвороби, а й після повного одужання. Тому після виписки з лікарні потрібно бути на контролі у сімейного лікаря.

Зазначається, що операцію проводили за участі лікаря-хірурга з Німеччини Ульріха Бьокмана.

У Рівненській області пацієнту ампутували ноги через коронавірус (facebook.com/nosocomium.rv)