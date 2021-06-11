Українців чекає четверта хвиля коронавірусу: медики позначили терміни

"Швидше за все, ми зіткнемося з черговою хвилею COVІD-19, яка буде восени. Це звичайна практика, оскільки ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються в кінці осені - на початку зими. Однак ми сподіваємося на те, що ця хвиля буде мінімальною", - сказав Кузін.

Кузін вважає, що нова хвиля коронавірусу буде набагато слабкіше попередньої, через те, що багато українців вже перехворіли або вакцинувалися.

"Ті, які вакциновані, шляхом захисної дії вакцини не підлягатимуть госпіталізації, або захворювання буде протікати в легшій формі", - вважає Кузін.

Головний санітарний лікар зазначив, що навіть якщо зараз коронавірус не вирує, масочний режим все одно залишається.

Прогнози НАН

В Україні стабілізувалася ситуація з коронавірусом. Вчені Національної академії наук України спрогнозували середню кількість нових випадків Covid-19 до кінця червня. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1465 протягом тижня 9-15 червня 2021 року і 1013 – протягом тижня 16-22 червня 2021 року.

Ігор Кузін розповів про нову хвилю коронавірусу