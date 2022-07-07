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Українців просять допомогти військовим, де тривають пекельні бої: що потрібно

Волонери просять про допомогу для фронту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір на дрон з тепловізором для захисників України, які знаходяться на важкому напрямку.

Про це Юсупова повідомила на своїй сторінці в Facebook і розмістила банківські реквізити для збору коштів.

Військовим необхідний дрон Autel Lite за 54 тис. та дрон з тепловізором за 300 тис.

За словами волонтера, вночі працює ворожа арта і потрібні дрони, які будуть коректувати вогонь по ворогу.

Також за тиждень волонтер придбала за військових:

  • Autel Evo II Dual Rugged Bundle- 255 тис.;
  • Autel Evo II Dual Enterprise Rugged - 300 тис.;
  • ВАК - апарат для важкопоранених та розхідники до нього - 93 тис грн.
  • Приціл Pulsar - 53 тис. грн.

Український волонтер просить про допомогу для військових (facebook.com/nataliiayusupova)

"Мої дорогі люди, дуже прошу допомогти з потребами. Хто як може 5, 30, 50, 100 грн, кожна копійка, це допомога", - написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

Paypal

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

5358385320002464 Монобанк.

Раніше ми писали, що волонтери також збирають кошти на потреби Захисників України у Донецькій області.

А також розповідали, що українські захисники показали, як за допомогою дронів знищують позиції ворога.

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Збройні сили України