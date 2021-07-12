Українців попередили про схему нахабного "ошуку" на пляжах Одеси: "гей, хлопці, я додому!"

Злочинці орудують на людних пляжах, де запам'ятати обличчя відпочивальників досить важко. Вони довго спостерігають за своїми жертвами та чекають моменту, коли зможуть забрати чуже майно без підозр.

Про таку схему попередила Ірина Чебанова і розповіла, як вона працює.

"Зараз літо, море ... Посторожіть, будь ласка, ми купатися. Група молодих людей акуратно складає одяг і телефони в рюкзаки, просить сусіда по підстилці посторожити. Тим часом "спостерігач", коли всі довірившись надійній людині на березі, пішли купатися, встеживши, в якому рюкзаку більше добра, підходить з криком:" Гей, хлопці, я додому" і помахавши рукою, чіпляє рюкзак, говорить доглядачеві дякую і йде", - написали в спільноті.

За даними автора поста, подібні схеми активно застосовують на пляжах Одеси.

Як зазначили в коментарях, така схема досить широко використовується за кордоном, зокрема – на пляжах Італії.

Крім того, користувачі відзначають, що посторожити речі з таким же успіхом можна попросити й сусідський кругляк, оскільки "сторож", якщо і зверне увагу на незнайомого хлопця, швидше за все втручатися не буде.