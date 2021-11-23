Українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок коронавірусу: названо симптоми

Тромбоз - це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. У МОЗ заявили, що належно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний.

Зазначається, що найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії).

Які симптоми тромбозу

Серед основних симптомів виділяють:

біль і/або чутливість у литці або стегні;

набряк ноги стопи або щиколотки;

почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла.

Також задуха, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

Що сприяє утворенню тромбів

Так, до факторів утворення тромбів належать куріння, вживання алкоголю і протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання та випадки тромбозів у родині.

Окрім того, зазначається, що тромбоз у хворих на коронавірус доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.

Наразі все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів, у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більша частина померлих внаслідок COVID-19.