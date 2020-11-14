Українців попередили про небезпеку вживання солодощів при коронавірусі

Головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів про наслідки вживання солодощів при зараженні коронавірусом. Хворим на COVID-19 треба виключити з раціону важкі вуглеводи, зокрема і десерти, оскільки вони негативно впливають на перебіг захворювання і процес одужання.

Зі слів Віктора Ляшка, через солодощі згущується кров, що у результаті призводить до тяжких наслідків для інфікованих коронавірусом. Крім того, він нагадав, що люди з цукровим діабетом перебувають у групі ризику. Тому часто медики призначають таким пацієнтам препарати, які навпаки розріджують кров.

Головний санітарний лікар країни також розповів, що на перебіг хвороби впливає і фізична активність. Тому Ляшко рекомендує зменшити вживання вуглеводів і збільшити кількість занять спортом.

"Потрібно якомога менше вуглеводів, особливо солодких – вони згущують кров. Вуглеводні (продукти), низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання", – заявив Ляшко в ефірі програми "Голос народу" на "112 Україна".

Також Віктор Ляшко порадив хворим вживати достатню кількість вітаміну D, який є, зокрема, у курячій печінці та яловичині.

Нагадаємо, експерт з харчування Баварського центру споживачів Даніела Крел пояснила, що виключення вуглеводів призводить до безлічі розладів в роботі організму.

Також ми раніше писали про ефективність вітаміну С проти коронавірусу. Однак дозування має бути досить високим, а користь підтверджена не для всіх віків.