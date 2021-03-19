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Українців попередили про новий вид "інтимного" шахрайства: будьте обережні

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 11:19
Українців попередили про новий вид "інтимного" шахрайства: будьте обережні В Україні з'явився новий вид шахрайства (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з'явилися аферисти, які обманюють жінок і вимагають з них гроші.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

У чому полягає схема обману

На електронну пошту жінки приходить лист нібито від роботодавця, який пропонує їй роботу секретарем. Але є одна умова - це інтимні стосунки з керівником. Для цього жінку просять вислати кілька інтимних фотографій для розгляду її кандидатури. На знімках обов'язково має бути видно тіло.

Далі шахрай знаходить профіль жертви в соцмережах і починає її звідти шантажувати. У жінки вимагають гроші. В іншому випадку обіцяють вислати її інтимне фото всім друзям і знайомим.

Реальна історія в Києві

Про таку схему розповіли в поліції, куди зателефонувала жінка і розповіла про ситуацію, що склалася. Вона попросила правоохоронців допомогти їй і розібратися з шахраями.

"Вночі на лінію 102 надійшло повідомлення від розгубленої жінки, яка проживає на бульварі Праці", - сказано в повідомленні на сторінці.

Українців попередили про новий вид &quot;інтимного&quot; шахрайства: будьте обережні

Жінку намагалися шантажувати шахраї (фото: Київ Оперативний)

Як ми раніше писали, в Києві близько двох годин дня в поліцію звернулася жінка, яка поскаржилася на шахраїв. Невідомі представилися їй співробітниками Пенсійного фонду, вони "запудрили мізки" потерпілый, і вона віддала їм кошти, які нібито скоро виходять з обігу.

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