Українців попередили про четверту хвилю COVID-19: може стати більш загрозливою

Він вважає, що Україні потрібно готуватися до четвертої хвилі коронавірусу, яка ймовірно відбудеться восени. Ця хвиля може стати більш загрозливою через швидке поширення нових штамів COVID-19.

"Ще не завершилася третя хвиля коронавірусу, а нам потрібно готуватися до четвертої. Традиційно сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени. Вчені прогнозують, що четверта хвиля може стати більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу", - написав Радуцький і додав, що нещодавно було виявлено ще один штам.

"В Індії нещодавно виявили "індійський" штам, до складу якого входять дві мутації вірусу. Дослідження цього штаму тривають, він може виявитися більш небезпечним, ніж "британський" і "південноафриканський", - додав депутат.

Крім того, з'явилися нові дані про повторне зараження в Україні. На цей момент налічується вже 1200 випадків.

"У перший рік пандемії вчені вважали, що повторне зараження коронавірусом можливо через 6-9 місяців після хвороби. Українські епідеміологи проаналізували 1200 випадків повторного зараження "ковідом". Висновки невтішні: найчастіше люди інфікувалися через 3-4 місяці, іноді – 5 місяців, були одиничні випадки зараження через півтора місяця", - зазначив Радуцький і додав, що високий рівень антитіл в організмі людини зберігається зовсім недовго.

А це, за словами фахівця, говорить про те, що перехворіли навесні зможуть восени заразитися восени знову.