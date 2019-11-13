Українців знайшли в холодильній камері: спливли нові подробиці трагедії у Польщі

У Польщі в неділю, 10 листопада, виявили тіла заробітчан з України. Мертві чоловіки 28-ми та 46-ти років були знайдені у великій холодильній камері, заповненій азотом, у волості Садковіце.

Правоохоронці встановили особи чоловіків - обидва з Тернопільської області. Крім того, вони є родичами. Загиблі українці - дядько та племінник, пише Укрінформ.

Ангар в Польщі, в якому знайшли українців (фото: policja.pl)

Чоловіків виявили у великому ангарі, потрібному для зберігання фруктів та овочів. У приміщенні немає кисню, і знаходитися там без спецодягу - означає піддати себе вірній смерті.

Чоловіки легально працювали в Польщі. Яким чином вони опинилися в холодильнику для фруктів і овочів, належить з'ясувати поліції.

Поки ж відомо, що розтин буде проведено на території Польщі 13 жовтня, а 14 жовтня тіла чоловіків доставлять в Україну.