Українців знайшли в холодильній камері: нові шокуючі деталі трагедії у Польщі

Минулого тижня, 10 листопада, під Варшавою в Садковиці були знайдено два тіла громадян України, якими виявилися заробітчани 28-ми та 46-ти років, в холодильній камері. Мертві українці були родичами з Тернопільської області, які два місяці тому приїхали на роботу в Польщу. Зараз з'явилися нові деталі смерті чоловіків. Про це повідомляє "Страна".

Українці працювали на яблучній плантації і задихнулися в приміщенні, в якому перекривають кисень і насичують азотом. Це робиться для того, щоб фрукти краще зберігалися.

Місцеві правоохоронці заявили, що про смерть чоловіків їм повідомив господар ангара. Польські ЗМІ писали, що двері в приміщення ніхто не чіпав, але вікно туди було відкрито. При цьому поряд з тілами були виявлені відкриті пляшки з алкоголем.

За словами польського журналіста, поліція висуває версію, що чоловіки добре випили і просто заснули, забувши про особливості камери для фруктів та овочів. Але родичі українців вважають, що їх спеціально вбили, щоб не розраховуватися з ними за роботу.

Ангар, в якому виявили тіла українців (фото: policja.pl)

Іван та Ігор поїхали в Польщу на заробітки в середині серпня. При цьому у них були робочі візи з запрошеннями. Але офіційно їх оформили лише 8 листопада, а їх виявили мертвими у той день, коли вони повинні були їхати додому в Україну.

Вони зібралися покинути Польщу достроково, щоб встигнути на похорон батька Івана. За українцями повинен був приїхати автобус. Пізніше стало відомо, що господар-поляк пропонував водієві тихо виїхати, бо доведеться бути свідком і ходити на допити.

За однією з версій, поляк щоб не платити заробітчанам, заманив їх у ангар, для цього спеціально відкрив вікно, а коли вони зайшли туди, зачинив його.

У Польщі українцям платили близько 3 тисяч злотих (19 тисяч гривень), але за останній місяць начебто з ними не розрахувалися. Крім того, поляк ще вимагав 40 тисяч злотих (250 тисяч гривень) за доставку тіл до кордону з Україною.

Рідні відмовилися платити, і гроші збирали всім селом. Односельці не вірять, що смерть українців розслідують, вони, навпаки, думають, що з них зроблять винних.

Загиблі українці були жителями села Серетець. У Івана, залишилися дружина і 13-річний син.