Українців налякали другою хвилею коронавіруса: коли її чекати

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 942 жителів, і станом на 3 квітня, 22 людини померли. Як зазначають лікарі всього світу, COVID-19 вельми підступний і небезпечний вірус, який не до кінця вивчений і багатьох даних про нього немає.

Як зазначила заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська, коронавірус в майбутньому може піднести українцям чимало сюрпризів.

"Чітких наукових даних щодо нового коронавірусу немає. Існують лише гіпотези, які будуть відмирати, виникати, тому що дуже багато невідомого про цей вірус. Він дуже мінливий. Він зламав наші уявлення про класичні інфекційні процеси. Для нас будуть великі сюрпризи. Ми ще будемо спостерігати за наслідками цього захворювання", - підкреслила Голубовська.

Крім того, вона не виключає, що восени в Україні може виникнути друга хвиля коронавірусу і вона може стати більш жорсткою, ніж перша.

"Ми всі сподівалися, що, коли до літа потеплішає, трохи спаде хвиля. Я, до речі, продовжую думати про те, що десь кілька місяців нас чекає важких, потім все піде на спад. Але ніхто не скасовує другої хвилі восени, ось це мене більше турбує. З досвіду попередніх пандемій, дві хвилі, як правило, супроводжували, і друга хвиля іноді була серйозніша, ніж перша. Тому розслаблятися нам не можна. Думаю, на карантині вічно ми сидіти не будемо, але карантин і обмеження я вважаю в цій ситуації абсолютно виправданими. Абсолютно все залежить від кількості хворих, які будуть надходити", - пояснила лікар у коментарі для ZiK.ua.

Ольга Голубовська про коронавірус

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали інші органи людини, що вражає коронавірус.