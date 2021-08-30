Українців почали атакувати смертельно небезпечні комахи: що робити при укусі

Українців почали атакувати шершні. Скупчення цих комах спостерігається особливо в Рівненській області. Там рятувальники почали отримувати масу звернень від людей, які розповідають, що шершні селяться в церквах і навіть багатоповерхівках.
Про це розповіли в сюжеті ТСН.
Рятувальники розповідають, що на боротьбу з комахами вони прибувають в темний час доби, тоді шершні дезорієнтовані. Відзначимо, що укус може бути для людини смертельним.
Для боротьби місце з шершнями спочатку забризкують отрутою, потім закривають ганчіркою, щоб вони не вилетіли й не вкусили рятувальників.
"А шершні зараз значно активізувалися. Ми отримуємо 3-4 повідомлення на тиждень, що у людей в господарстві є шершні", – розповіли рятувальники в Рівненській області.
За словами біологів, комахи могли активізуватися через спекотне літо. Для них тепла температура дуже комфортна, вони із задоволенням розмножуються.
Перше правило - не намагайтеся зловити комаху самостійно, адже це може бути дуже небезпечно.
Якщо все-таки вас вжалив шершень - промийте місце укусу водою з милом, обробіть антисептиком, прикладіть щось холодне і пийте протягом дня багато води, або солодкого чаю.
"Якщо ж виникла алергія - не зволікайте. Якщо важко ковтати, утруднене дихання, набрякає язик, губи. Тоді негайно швидка допомога", - розповів медик.
Як ми раніше повідомляли, українців налякала "гусениця, схрещена з вужем".