Українців почали атакувати смертельно небезпечні комахи: що робити при укусі

Рятувальники розповідають, що на боротьбу з комахами вони прибувають в темний час доби, тоді шершні дезорієнтовані. Відзначимо, що укус може бути для людини смертельним.

Для боротьби місце з шершнями спочатку забризкують отрутою, потім закривають ганчіркою, щоб вони не вилетіли й не вкусили рятувальників.

"А шершні зараз значно активізувалися. Ми отримуємо 3-4 повідомлення на тиждень, що у людей в господарстві є шершні", – розповіли рятувальники в Рівненській області.

Чому шершні активізувалися

За словами біологів, комахи могли активізуватися через спекотне літо. Для них тепла температура дуже комфортна, вони із задоволенням розмножуються.

Що робити при укусі шершня

Перше правило - не намагайтеся зловити комаху самостійно, адже це може бути дуже небезпечно.

Якщо все-таки вас вжалив шершень - промийте місце укусу водою з милом, обробіть антисептиком, прикладіть щось холодне і пийте протягом дня багато води, або солодкого чаю.

"Якщо ж виникла алергія - не зволікайте. Якщо важко ковтати, утруднене дихання, набрякає язик, губи. Тоді негайно швидка допомога", - розповів медик.