Українців почали атакувати кліщі: як не підчепити хворобу Лайма

Як уберегтися від кліщів

Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Вибирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг з довгими рукавами, світлого кольору, бажано надіти штани й заправити їх в шкарпетки.

Покривайте голову головним убором — кепкою, панамкою, косинкою — і закрийте шию.

Перед прогулянкою для захисту скористайтесь репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, який відлякує кліщів. Дотримуйтесь інструкції з використання засобу. Обов'язково зверніть увагу на тривалість його дії й не забувайте використовувати повторно, коли час дії пройде.

На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки і не заходьте в траву зі сторін: саме там кліщів найбільше.

Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20-25 м.

Оглядайте себе і своїх близьких кожні дві години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, знеболюючу укус. Потрібен ретельний огляд, оскільки вкусити може і так звана німфа — молодий дуже маленький кліщ.

Відразу після повернення додому ще раз огляньте близьких, дітей і себе: краще за все це зробити в білій ванні з хорошим освітленням. Ретельно обстежте своє тіло, особливо ділянки, покриті волоссям.

Будинки виперіть і випрасуйте одяг. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а й згодом, перекочувавши з одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Просте витряхування не допоможе позбутися кліща.

Перевірте речі, які принесли з прогулянки (підстилки, сумки і т. д.).

Якщо на природу брали домашнього улюбленця — його теж слід оглянути на наявність кліщів.

Хвороба Лайма і як її визначити

Першим проявом хвороби Лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі і млявість. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м'язів, нервової й серцево-судинної системи, а також до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.

Що робити, якщо знайшли на собі кліща

Відразу зверніться до лікаря. У травмпункті вам допоможуть витягнути кліща та проконсультують щодо подальших дій.

Якщо поблизу немає лікаря, видалити кліща самостійно. Треба притиснути його до шкіри, підсунути під кліща, акуратно розхитати його з боку в бік, а потім повільно викрутити нападника (крутити можна в будь-яку зручну для вас сторону).

Якщо пристрою немає, зробіть це пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, або пінцетом чи петлею з нитки. Витягайте кліща повільно, без ривків!