Українців почали атакувати кліщі: як не підчепити хворобу Лайма

Настала весна і українців почали атакувати кліщі. Ці комахи особливо небезпечні в такі періоди, як квітень-червень і серпень-жовтень. В основному кліщі сидять у траві, іноді підіймаються в кущі.
Як від них вберегтися і не підчепити хворобу Лайма розповіли на сайті Центру громадського здоров'я України.
Першим проявом хвороби Лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі і млявість. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м'язів, нервової й серцево-судинної системи, а також до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.
Відразу зверніться до лікаря. У травмпункті вам допоможуть витягнути кліща та проконсультують щодо подальших дій.
Якщо поблизу немає лікаря, видалити кліща самостійно. Треба притиснути його до шкіри, підсунути під кліща, акуратно розхитати його з боку в бік, а потім повільно викрутити нападника (крутити можна в будь-яку зручну для вас сторону).
Якщо пристрою немає, зробіть це пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, або пінцетом чи петлею з нитки. Витягайте кліща повільно, без ривків!
Як ми раніше писали, американські вчені попередили, що зміни клімату можуть призвести до того, що собачі кліщі будуть атакувати не тільки домашніх улюбленців, але й людей.