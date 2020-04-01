Українців перевірятимуть на коронавірус примусово: в яких випадках

Жителів України можуть перевіряти на коронавірус примусово. Умови примусового обстеження описані в документі, який опублікований на сайті Кабміну.

Так, згідно з постановою уряду №245, обов'язковому медобстеженню або/та госпіталізації підлягають: люди, які контактують з хворими COVID-19 або мають симптоми; ті, хто має ознаки коронавіруса або хворіє ним і відмовляється від самоізоляції або госпіталізації; діти недієздатних громадян, яких госпіталізували з COVID-19, у разі неможливості їх тимчасового влаштування у сім'ї родичів

Але і це ще не все.

Кого і за яких обставин будуть примусово перевіряти на коронавірус

1) заклади охорони здоров'я мають право здійснювати:

обов'язкове медичне обстеження осіб, що мали контакт з хворими гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликану коронавірусом SARS-Cov-2, або які мають сімптоми цієї хвороби, якщо такі особи відмовляються від медичного обстеження в добровільному порядку;

обов'язкову госпіталізацію, призначати карантин (самоізоляцію) хворим COVID-19 або тим, хто має симптоми COVID-19, якщо вони добровільно цього не хочуть;

обов'язкову госпіталізацію дітей осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними, які проживають разом із законними представниками, які були госпіталізовані у зв'язку з захворюванням COVID-19, у разі неможливості їх тимчасового влаштування у сім'ї родичів, знайомих;

2) направлення осіб на обов'язкове медичне обстеження і/або госпіталізацію, а також карантин (самоізоляцію) будуть здійснювати медустанови і підприємці, які забезпечують надання первинної медичної допомоги у встановленому порядку;

3) особи, яким призначена карантин (самоізоляцію), зобов'язані неухильно виконувати рекомендації лікарів;

4) супровід транспорту з особами, спрямованих на примусову перевірку на коронавірус і/або госпіталізацію, буде здійснювати Національна поліція за письмовим клопотанням установ охорони здоров'я;

5) обов'язкова госпіталізація припиняється у відповідності з рекомендаціями щодо надання медичної допомоги, затверджених МОЗ і медичними установами, в яких знаходяться хворі COVID-19;

6) Нацполіція та Нацгвардія мають забезпечити охорону публічної (суспільної) безпеки та порядку на прилеглій території до об'єктів, де знаходиться і лікується пацієнт з коронавірусом;

Зазначається, що постанову Кабміну було прийнято у відповідності зі статтею 28 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", статей 29-32 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Українців будуть перевіряти на коронавірус примусово (Фото: скрін kmu.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, в Україні можуть посилити карантин вже з 6 квітня і по 24-те. В Офісі президента України розповіли, що це пов'язано з очікуванням піку епідемії на Великодні свята. Мова йде про режим "всі в масках", а також обмеження кількості людей на вулицях міст. Також сьогодні уряд опублікував список нових заборон під час карантину.