Українців перевірятимуть на коронавірус примусово: в яких випадках

Стало відомо, в яких випадках українців можуть перевіряти на коронавірус в примусовому порядку
Жителів України можуть перевіряти на коронавірус примусово. Умови примусового обстеження описані в документі, який опублікований на сайті Кабміну.
Так, згідно з постановою уряду №245, обов'язковому медобстеженню або/та госпіталізації підлягають: люди, які контактують з хворими COVID-19 або мають симптоми; ті, хто має ознаки коронавіруса або хворіє ним і відмовляється від самоізоляції або госпіталізації; діти недієздатних громадян, яких госпіталізували з COVID-19, у разі неможливості їх тимчасового влаштування у сім'ї родичів
Але і це ще не все.
1) заклади охорони здоров'я мають право здійснювати:
2) направлення осіб на обов'язкове медичне обстеження і/або госпіталізацію, а також карантин (самоізоляцію) будуть здійснювати медустанови і підприємці, які забезпечують надання первинної медичної допомоги у встановленому порядку;
3) особи, яким призначена карантин (самоізоляцію), зобов'язані неухильно виконувати рекомендації лікарів;
4) супровід транспорту з особами, спрямованих на примусову перевірку на коронавірус і/або госпіталізацію, буде здійснювати Національна поліція за письмовим клопотанням установ охорони здоров'я;
5) обов'язкова госпіталізація припиняється у відповідності з рекомендаціями щодо надання медичної допомоги, затверджених МОЗ і медичними установами, в яких знаходяться хворі COVID-19;
6) Нацполіція та Нацгвардія мають забезпечити охорону публічної (суспільної) безпеки та порядку на прилеглій території до об'єктів, де знаходиться і лікується пацієнт з коронавірусом;
Зазначається, що постанову Кабміну було прийнято у відповідності зі статтею 28 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", статей 29-32 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
Українців будуть перевіряти на коронавірус примусово (Фото: скрін kmu.gov.ua)
Як повідомлялося раніше, в Україні можуть посилити карантин вже з 6 квітня і по 24-те. В Офісі президента України розповіли, що це пов'язано з очікуванням піку епідемії на Великодні свята. Мова йде про режим "всі в масках", а також обмеження кількості людей на вулицях міст. Також сьогодні уряд опублікував список нових заборон під час карантину.