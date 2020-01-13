Українців атакує свинячий грип: що потрібно знати про симптоми

Грип в Україні починає поширюватися зі страшною швидкістю. За даними Міністерства охорони здоров'я з 30 грудня 2019 року на грип та ГРВІ захворіли понад сто тисяч осіб, з них 65% - це діти. З кожним днем ця цифра зростає.

За даними МОЗ, пік захворюваності очікується в останній тиждень січня і, за попередніми прогнозами, від 5 до 6 мільйонів українців перехворіють грипом в цьому епідсезоні.

Самим небезпечним штамом цієї зими вважається вірус грипу H1N1 (pdm09), який ще називають свинячим. Сама хвороба протікає важко, але основний ризик – це ускладнення, які виникають через неправильне лікування і пізне звернення до медиків.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська зазначила, що найбільша кількість хворих – у західних і центральних регіонах. І найчастіше свинячий грип діагностують саме там.

Вона пояснила, що вирішальним фактором у лікуванні цього складного вірусу є вчасне звернення до лікаря.

"Тому всі люди повинні знати, чи відносяться вони до груп ризику чи ні (надлишкова маса тіла, цукровий діабет, бронхіальна астма, вагітні і т. д.). Якщо так, їх завдання — вчасно звернутися до лікаря. Вчасно — це перший день хвороби. Після того як хворий звернувся до лікаря, всі інші непрості рішення — зона відповідальності лікаря. Раннє призначення противірусних препаратів знижує ризик не тільки ускладнень, але і частоту госпіталізацій. Раннє — це першу добу — дві", - розповіла Голубовська.

Медики рекомендують не постійно збивати температуру тіла, так як це природна реакція організму, яка захищає людину. Знижувати температуру тіла необхідно, якщо вона вище 38,5. Не варто це робити звичайним аспірином, так як при свинячому грипі він протипоказаний