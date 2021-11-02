Українцям спрощують оформлення COVID-сертифікатів у "Дії": що зміниться

За словами чиновника, таку опцію доведуть до розуму через пару днів.

"Ми вирішуємо питання щоб у мобільному застосунку "Дія" також власники не біометричних паспортів, це паспорти-книжечки, а також власники посвідок на проживання змогли отримувати "ковідні" сертифікати. За день-два це буде доопрацьовано", - зазначив Вискуб.

Заступник глави Мінцифри додав, що на порталі "Дія" власники біометричної посвідки на проживання можуть згенерувати COVID-сертифікати. До кінця поточного тижня також додадуть не біометричний вигляд, який видавався до 2018 року.

Зараз українці згенерували в "Дії" вже понад 5,3 мільйона цифрових сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, в тому числі й документів про отриману першу дозу щеплення (таких 1,5 мільйона).

Щоб полегшити можливість отримання цифрового covid-сертифіката в "Дії" прибрали функція цифрового підпису. Для створення сертифіката в додатку користувачам необхідно просто оновити додаток у своїх смартфонах.

Covid-сертифікати без цифрового паспорта та декларації з сімейним лікарем

Потрібно сказати, що зараз громадяни, які не мають біометричні паспорти і без підписаної декларації з сімейним лікарем, можуть без проблем зробити собі цифрові "ковідні" документи та сформувати міжнародний COVID-сертифікат про вакцинацію з QR-кодом.

Для цього на порталі diia.gov.ua потрібно авторизуватися, і довідка з системи E-health (загальна електронна база, куди вносяться дані про вакцинацію в Україні) прийде на електронну пошту й у ваш Е-кабінет на порталі. Займе це близько 10 хвилин, до реєстру внесені правильні дані.

Тут же можна завантажити додаток "Дія" на мобільник, авторизуватися через ваш обслуговуючий банк, і документ підтягується на телефон.

З більш детальною інструкцією, як завантажити COVID-сертифікат в "Дію", якщо у вас тільки паперовий паспорт, можна ознайомитися в нашому матеріалі.