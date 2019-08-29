Українцям загрожує нова шахрайська схема з мобільними: усі деталі

Українці зіткнулися з новою шахрайською схемою, яка пов'язана з мобільними телефонами. Справа в тому, що зловмисники намагаються отримати гроші з допомогою фейкових SMS-повідомлень. Про це повідомляє OBOZREVATEL, посилаючись на Facebook-сторінку Марини Грищук.

Шахраї відсилають повідомлення, в якому говориться, що на рахунок користувача прийшли кошти, а потім вони просять повернуть гроші назад. При цьому аферисти починають тиснути на жалість і писати, що їм дуже потрібні гроші, які нібито вони помилково відправили не на свій рахунок.

"Господи, помилилася і перевела вам 50 грн. Поверніть будь ласка назад. Доцю в пологовий будинок забрали, а у нас в селі термінал не працює", - написав шахрай Марині.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію і зазначили, що вони теж отримували подібні повідомлення.

Мені подібне приходило, тільки тут вже тиснуть на жалість;

Це шахраї, а точніше люди з в'язниці сидять і відправляють такі смс, раптом хтось поведеться!

Трохи холодно. Якщо у вас Vodafone, то таким чином вони намагаються зламати вашу SIM-карту і отримати доступ до банківських карток. Спочатку листування. Потім дзвінки. Потім зворотний дзвінок від вас. Маючи вхідні й вихідні, вони реєструють карту на себе;

Інформація (смс) про поповнення рахунку повинна від оператора приходити, а не з лівого номера.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Одесі розкрили схему шахраїв в мережі, яка приносила мільйони.

Раніше повідомлялося про те, що у поліції розповіли про популярні способи шахраїв, за допомогою яких вони обманюють громадян.