Українцям загрожує нова шахрайська схема з мобільними: усі деталі

Шахраї не дрімають і вигадують нові схеми "розводів" громадян
Українці зіткнулися з новою шахрайською схемою, яка пов'язана з мобільними телефонами. Справа в тому, що зловмисники намагаються отримати гроші з допомогою фейкових SMS-повідомлень. Про це повідомляє OBOZREVATEL, посилаючись на Facebook-сторінку Марини Грищук.
Шахраї відсилають повідомлення, в якому говориться, що на рахунок користувача прийшли кошти, а потім вони просять повернуть гроші назад. При цьому аферисти починають тиснути на жалість і писати, що їм дуже потрібні гроші, які нібито вони помилково відправили не на свій рахунок.
"Господи, помилилася і перевела вам 50 грн. Поверніть будь ласка назад. Доцю в пологовий будинок забрали, а у нас в селі термінал не працює", - написав шахрай Марині.
Скріншот з Facebook
Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію і зазначили, що вони теж отримували подібні повідомлення.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що в Одесі розкрили схему шахраїв в мережі, яка приносила мільйони.
Раніше повідомлялося про те, що у поліції розповіли про популярні способи шахраїв, за допомогою яких вони обманюють громадян.