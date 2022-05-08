Як українцям уберегтися від небезпечних інфекцій: названо основні вакцини

Від інфекційних хвороб українцям можна отримати надійний захист - це щеплення.
Про це розповіли на сторінці Центру громадського здоров'я.
В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, "свинки".
Але є ще ряд небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:
Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна за власний рахунок.
МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни, попереджають медики.
Як ми раніше писали, що робити, якщо в аптеці немає ліків, які ви приймаєте.
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