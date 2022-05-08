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Як українцям уберегтися від небезпечних інфекцій: названо основні вакцини

Фото: Як вберегтися від інфекційних хвороб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Від інфекційних хвороб українцям можна отримати надійний захист - це щеплення.

Про це розповіли на сторінці Центру громадського здоров'я.

Рекомендовані щеплення

В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, "свинки".

Але є ще ряд небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:

  • ротавірусна інфекція;
  • пневмококова інфекція;
  • менінгококова інфекція;
  • вітряна віспа (вітрянка);
  • гепатит А;
  • вірус папіломи людини;
  • грип.

Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна за власний рахунок.

МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни, попереджають медики.

Як ми раніше писали, що робити, якщо в аптеці немає ліків, які ви приймаєте.

Читайте також про інфекційні хвороби в умовах війни та способи, як від них захиститися.

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Вакцина