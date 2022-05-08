Як українцям уберегтися від небезпечних інфекцій: названо основні вакцини

Рекомендовані щеплення

В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, "свинки".

Але є ще ряд небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:

ротавірусна інфекція;

пневмококова інфекція;

менінгококова інфекція;

вітряна віспа (вітрянка);

гепатит А;

вірус папіломи людини;

грип.

Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна за власний рахунок.

МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни, попереджають медики.