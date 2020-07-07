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Українцям розповіли, як вберегтися у розпал літа від кишкових інфекцій

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Фахівці розповіли, як не заразитися кишковими інфекціями під час спеки

В Україні настав найспекотніший період літа, а разом з ним і час кишкових інфекцій. Харчові отруєння та інфекції, які викликані різними організмами, дуже небезпечні й в групі ризику перебувають також діти. Такі захворювання можуть привести до серйозних ускладнень.

Як розповіли в пресслужбі Центру громадського здоров'я, гострі кишкові інфекції, викликані бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із забрудненою їжею або водою.

Заразитися можна через:

  • Вживання зараженої їжі
  • Вживання зараженої води
  • Під час купання в забруднених водоймах
  • Брудні руки
  • Брудні предмети побуту

Як зазначили в ЦГЗ України, збудники кишкових інфекцій можуть перебувати: в сирій їжі тваринного походження (м'ясо, яйця, не пастеризоване молоко, морепродукти), в немитих овочах і фруктах.

Перші ознаки кишкової інфекції: слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювання, діарея. При виникненні цих симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря.

Фахівці рекомендують вживати тільки ті продукти, в якості яких ви впевнені, купатися тільки чистих водоймах і відпочивати на офіційно відкритих пляжах.

Що потрібно робити, щоб не заразитися кишковою інфекцією:

  • Мити руки перед тим як брати продукти та готувати їжу
  • Мити руки після відвідування туалету
  • Вимити та продезінфікувати всі поверхні та кухонне приладдя, які використовується для приготування їжі
  • Захищати кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин
  • Відокремлювати сире м'ясо, птицю і морепродукти від інших харчових продуктів
  • Для обробки сирих продуктів користуватися різними дошками та ножами
  • Зберігати продукти в закритому посуді та уникати контакту між сирими та готовими продуктами
  • Ретельно термічно обробляти продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і морепродукти
  • Ретельно розігрівати готову їжу
  • Не залишати приготовану їжу без холодильника більш, ніж на 20 хвилин
  • Не зберігати їжу довго, навіть в холодильнику
  • Не розморожувати продукти при кімнатній температурі
  • Використовувати чисту або очищену воду
  • Вибирати тільки свіжі та якісні продукти
  • Мити всі овочі та фрукти
  • Не вживати продукти, у яких закінчився термін придатності

Варто відзначити, що віруси та бактерії можуть потрапити у харчові продукти на будь-якій стадії від виробництва до споживання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали саму шкідливу рибу для людини.

А також розповідали про те, що категорично не можна робити при харчовому отруєнні.

Автор: Анна Шиканова

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