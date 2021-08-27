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Українцям розповіли, скільки років ще триватиме пандемія COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Пандемія коронавірусу не закінчиться найближчим часом, а триватиме ще від двох до п'яти років.

Таку думку озвучив в інтерв'ю BBC головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, як мінімум два роки ще українці житимуть в умовах пандемії. Вірус швидко мутує і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.

"Це триватиме принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування", - заявив він.

Також Кузін висловився про третю хвилю коронавірусу, яка дійде в країну, як і в інші європейські країни.

"Третя хвиля обов'язково до нас дійде. Нові спалахи коронавірусу у більшості європейських країн. Рано чи пізно Україна зіткнеться з таким спалахом. Орієнтовно це відбудеться не раніше листопада. Тому повинні готуватися", - сказав головний санлікар.

Він нагадав, що рішення про локдаун в червоній зоні приймає місцева влада. Але залишається можливість загальнонаціонального локдауну.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксовано різке зростання нових випадків захворювань коронавірусом. Так, в країні 2032 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень Києві та Харківській області.

Як ми писали раніше, в Україні можуть ввести новий локдаун.

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Коронавірус