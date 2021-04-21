Українцям розповіли, скільки хворих нав коронавірус буде на Великдень і травневі
Вчені Національної академії наук України дали прогноз щодо поширення коронавірусної інфекції на Великдень та травневі свята. Вони прогнозують зростання захворюваності.
Про це йдеться у висновках вчених НАН.
Вчені прогнозують, що після Великодня в перших числах травня щоденний приріст хворих COVID-19 в Україні буде близько 12 тисяч.
У НАН показали динаміку зміни кількості нових інфікованих, видужалих і летальних випадків за день згідно з щоденними звітами МОЗ.
Згідно з цим прогнозом, на 3 травня в Україні будуть такі щоденні показники:
- 12 тисяч нових випадків інфікування;
- 7 тисяч пацієнтів, які вилікувалися;
- близько 400 летальних випадків.
Зазначимо, що станом на 21 квітня 2021 року за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли 12 162 людини, померли - 429, одужали - 14 720. Кількість нових випадків знову збільшилася після спаду.
З початку пандемії в Україні захворіло вже 1 974 118 осіб, одужало - 1 514 472 особи. Померло 40 796 осіб.
Раніше ми писали, що український лікар-імунолог дав поганий прогноз щодо поширення коронавірусної інфекції і збільшенні смертності.