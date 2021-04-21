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Українцям розповіли, скільки хворих нав коронавірус буде на Великдень і травневі

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 16:32
Українцям розповіли, скільки хворих нав коронавірус буде на Великдень і травневі Фото: Коронавірус в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені Національної академії наук України дали прогноз щодо поширення коронавірусної інфекції на Великдень та травневі свята. Вони прогнозують зростання захворюваності.

Про це йдеться у висновках вчених НАН.

Вчені прогнозують, що після Великодня в перших числах травня щоденний приріст хворих COVID-19 в Україні буде близько 12 тисяч.

У НАН показали динаміку зміни кількості нових інфікованих, видужалих і летальних випадків за день згідно з щоденними звітами МОЗ.

Згідно з цим прогнозом, на 3 травня в Україні будуть такі щоденні показники:

  • 12 тисяч нових випадків інфікування;
  • 7 тисяч пацієнтів, які вилікувалися;
  • близько 400 летальних випадків.

Зазначимо, що станом на 21 квітня 2021 року за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли 12 162 людини, померли - 429, одужали - 14 720. Кількість нових випадків знову збільшилася після спаду.

З початку пандемії в Україні захворіло вже 1 974 118 осіб, одужало - 1 514 472 особи. Померло 40 796 осіб.

Раніше ми писали, що український лікар-імунолог дав поганий прогноз щодо поширення коронавірусної інфекції і збільшенні смертності.

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