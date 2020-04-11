Українцям розповіли, чому не треба цілувати ікони у церкві: причина - не коронавірус

Цілувати ікони в церкві, чи ні? Таке питання часто задають українці різних конфесій - ПЦУ, УГКЦ та інших. Особливо це питання стало актуальним у час розповсюдження епідемії коронавірусу та карантину через неї. Адже одну ікону можуть цілувати сотні людей протягом одного лише дня.

Та, як виявляється, у питанні цілування ікон, присутній не лише "гігієнічний" аспект. Так, наприклад, доцент ЛНАМ, іконописець Кость Маркович підкреслює: у почитанні ікон варто проявляти зовнішню стриманість, віддаючи перевагу внутрішньому зв’язку із зображенням - молитві.

"Цілком достатнім способом вшанування святого, до якого ми молитовно звертаємося, є поклін та хресне знамення перед його іконою. Це не означає, що цілувати ікони не можна, - дійсно, для багатьох вірян це найбільш щирий порив у вияві своєї віри та любові, але потрібно застановитися, що переважно уста цілують не саму ікону, а скло. Адже, переважна більшість ікон у наш час із практичних міркувань прикрита склом, так само як і частинки мощей святих. А найбільш важливі чудотворні взагалі ізольовані від дотиків вірян - для цілування виставляється менша копія. Саме на склі дуже неестетично виглядають відбитки губ і протирання їх хустинкою виглядає доволі комічно, бо це зовсім не є дезінфекуючим засобом", - написав Маркович у своєму блозі на сайті Релігійно-інформаційної служби України.

За словами експерта, ікона не є святою сама по собі, як часом дехто говорить, тому їй не потрібно віддавати шану як предмету, а святі особи абсолютно не вимагають свідчення нашої віри у формі поцілунку, а радше жадають звернення до них через молитву.

"Тому нам варто позбавитися механічного повторення певних завчених дій, які часто є лише зовнішнім виявом нашої побожності для людського, а не Божого ока… Крім того, якщо на хвильку уявити, що перед нами дійсно з’явилася би Божа Матір чи хтось зі святих, то чи насмілилися ми б отак легко приступити з поцілунком? І, головне, чи був би цей наш поцілунок приємним святій особі?" - резюмував іконописець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям дозволили не сповідатися і не причащатися.