Українцям розповіли, чому перехворілим на COVID-19 потрібне щеплення

На сторінці зазначають, що імунітет після щеплення краще, ніж після перенесеного захворювання.

"Такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову цією інфекцією. І тяжкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше. Зате імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавірусної хвороби", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.

"Тому навіть, якщо ви перехворіли на COVID-19 вам варто пройти вакцинацію і забезпечити кращий імунітет. Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19", - рекомендують лікарі.