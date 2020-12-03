Українцям розповіли про побічні дії вакцини від COVID-19: нехтувати не можна

Після вакцинації від коронавірусної інфекції препаратами, які зробили компанії Pfizer і BioNTech і Moderna, можуть виникнути побічні ефекти. У менше ніж 1% вакцинованих може підвищитися температура, і з'явиться запаморочення.

Вакцина, через яку ускладнення будуть більш серйозними, ніж підвищення температури, головний біль і втома, ніколи не потрапить на ринок. Про це розповів генетик Олександр Коляда у програмі "Сніданок з 1+1".

Експерт також зазначив, що люди, які вже перехворіли на коронавірус і мають антитіла, можуть не робити щеплення. Під час вакцинації людині вводиться в організм маленька і безболісна часточка вірусу.

"Вакцинуватися потрібно. Це один з найбільших винаходів минулого століття. Нехтувати не можна, тому що ніякого іншого препарату від коронавірусу у нас не буде", - підкреслив генетик.

Він також розповів, що дві вакцини проти COVID-19 розробляють компанії Moderna і Pfizer - фармацевтичні гіганти з хорошою репутацією.

Наразі вчені точно не знають, скільки у людини буде тривати імунітет до коронавірусної інфекції. Але якщо взяти аналогію з іншими випадками, то це може бути від пів року і до кінця життя.

За заявою розробників вакцин, вони почнуть поширюватися вже з січня 2021 року. При цьому в Україні вони, швидше за все, з'являться у квітні.

"Звичайно, вони будуть не на полицях аптек. Спочатку потраплять до тих, хто буде розподіляти їх за призначенням. Думаю, десь влітку ми зможемо купити їх в аптеках", - заявив Коляда.

Генетик розповів про вакцини (відео: YouTube)

Нагадаємо, лікар розповіла, коли в Україні будуть вакцинувати від COVID-19.

Раніше в МОЗ закликали не відмовлятися від вакцинації від інших інфекційних хвороб під час карантину.