Українцям розповіли, хто більш небезпечний - вакцинований від COVID або перехворілий

"Вже доведено, що перехворілі люди хворіють повторно надзвичайно рідко. Навіть вирахуваний відсоток - 0,1. Ця десята частка відсотка припадає на людей, що мають дефекти імунітету, які не дозволяють сформувати повноцінний тривалий захист", - повідомив лікар.

Він зазначив, що люди, які перехворіли на коронавірус мають більш стійкий імунітет до інфекції, ніж вакциновані.

"Хворі повторно все одно одужують, більш того, важко хворіють взагалі вкрай рідко (теж пораховано – в 0,05% випадків потрапляють в стаціонар). Значить, їх імунітет достатній, щоб одужати, але недостатній для формування імунної пам'яті", - зазначив лікар.

Щеплені можуть захворіти

"Щеплені, як і попереджають виробники всіх без винятку вакцин, можуть захворіти. Цього не спостерігається масово, але люди дійсно хворіють. Я бачу це серед своїх пацієнтів, люди звертаються за допомогою, і все розповідають. Це не дивно, тут немає нічого несподіваного. Ні ВООЗ, ні CDC, ні МОЗ не стверджують, що вакцинація гарантує стовідсотковий захист", - пише Дубровський.

Лікарі не хворіють повторно

Доктор нагадав, що мета вакцинації - захистити групи ризику від інфекції. Також Дубровський зазначає, що перехворілі медики в стаціонарах не заражаються заново, а це говорить про стійкий імунітет після хвороби.

"Статистика невблаганна і незаперечна. Медики, і не тільки інфекціоністи, масово не хворіють повторно. Щось їх береже. Думаю, всі розуміють, що це "щось" - хороший імунітет, а не маски або миті руки. До слова, рівень антитіл у медпрацівників дуже високий", - резюмував медик.