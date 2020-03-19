Українцям розповіли, коли в аптеках з'являться маски: отримають не всі

Карантин в Україні через коронавірус викликав величезний попит на хірургічні маски, які миттєво розбирають в аптеках міст, і люди "затарюються" ними у великих кількостях. На ситуацію з дефіцитом цих засобів профілактики відреагували в МОЗ і роз'яснили, коли товари протиепідемічного призначення з'являться у вільному доступі.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, в аптечних мережах маски з'являться вже до кінця цього тижня. Про це він заявив 19 березня на брифінгу.

"Найближчим часом ми очікуємо значне поповнення українського ринку в засобах індивідуального захисту", - сказав він.

Очікується, що маски привезуть в п'ятницю або суботу (20 або 21 березня).

Втім, Ляшко припускає, що не всі аптеки зможуть отримати хірургічні маски для продажу, передає кореспондент "РБК-Україна".

Тим не менш, у МОЗ запевнили, що "напругу буде знято".

Нагадаємо, що уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть по 1 червня.

У Києві продають маски прямо на дорогах - беруть по 50 гривень

В столиці деякі "підприємливі" громадяни заробляють на дефіциті масок і продають їх просто на проїжджій частині. Біля метро "Почайна" помітили чоловіка, який пропонував купити маски проїжджаючим автомобілістам, не виходячи з машин.

Анастасія Браткова у своєму Facebook також опублікувала фото "бізнесмена".

"Замість пролісків", - із сарказмом вона підписала знімок.

Чоловік продавав маски за ціною 50 гривень за штуку.

У Києві продають маски від коронавіруса з рук прямо на дорозі (Фото: facebook.com/anastasiia.bratkova)

Як повідомлялося раніше, в Італії затримали українку, яка продавала маски біля супермаркету - 53-річну жінку оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю та порушення вимог карантину.