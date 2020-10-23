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Українцям розповіли, коли коронавірус піде на спад: це буде нескоро

П'ятниця 23 жовтня 2020 14:58
Українцям розповіли, коли коронавірус піде на спад: це буде нескоро
Коли в Україні закінчиться пандемія коронавірусу (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Експерт розповів, коли піде на спад захворюваність коронавірусом в Україні

Коронавірус в Україні щодня встановлює нові антирекорди по захворюваності. Так, за минулу добу зафіксовано 7517 нових випадків зараження. Українці налякані і піддаються паніці і багатьох хвилює питання, коли ж пандемія в країні піде на спад. На це питання нам відповів кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його прогнозами, COVID-19 буде "лютовати" до квітня 2021 року, поки сотні тисяч українців не перехворіють.

"Восени традиційно зростає кількість хворих на різні вірусні захворювання. Тому зростання кількості хворих коронавірусом цілком очікуване. Небезпечний період триватиме до квітня 2021 року. Сотні тисяч українців перехворіють цим захворюванням. Не виключено, що на піку кількість нових захворювань на добу складе понад 10 тисяч", - повідомив Хмелевський.

Експерт не виключає введення жорсткого карантину вже в листопаді, оскільки випадки інфікування коронавірусом збільшуються кожен день

"Президент заявив, що в разі, якщо кількість нових хворих на добу перевищить 9500 осіб (зараз президент Зеленський підвищив поріг до 15 тис. випадків в день - Ред.), то буде введений жорсткий карантин. Тому, введення жорсткого карантину цілком реально. Жорсткий карантин може бути введений вже в листопаді. Тим більше, що ряд європейських країн, де спостерігається спалах хвороби, його вже ввели. Однак, новий локдаун ще більше поглибить економічну кризу і призведе до зубожіння народу. Тобто, наслідки карантину можуть бути більш руйнівними для країни, ніж спалах хвороби", - вважає Олександр Хмелевський.

Нагадаємо, що такої ж точки зору з приводу завершення пандемії дотримується і голова Госпотребслужби Києва Олег Рубан. Він упевнений, що все не закінчиться в найближчий рік-два і нам доведеться з цим жити.

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