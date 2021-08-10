Українцям розповіли, які вакцини можна змішувати: не переплутайте!

Можна змішувати Pfizer і Moderna?

За словами чиновника, у світі є встановлені чіткі рекомендації щодо того, які препарати можна поєднувати між собою. Але це стосується не усіх вакцин.

"Можна змішувати між собою мРНК-вакцини. Тобто, якщо перша доза Pfizer або Moderna, то друга доза може бути зроблена також Pfizer або Moderna. І ці вакцини можна змішувати", - сказав Кузін.

Також, це допустимо, коли змішується вакцина AstraZeneca з вакциною мРНК.

"AstraZeneca може бути введена в якості першої дози, тоді другу дозу можна ввести мРНК-вакцину - Pfizer або Moderna", - пояснив лікар.

А от змішування інших типів COVID-вакцин на сьогодні не дозволено, адже немає доказової бази по безпечності такого процесу.

Крім того, експерт наголосив, що дозвіл на змішування вакцини - це прерогатива лікаря, а не пацієнта.

"Неможливо прийти до центру вакцинації і замовити якийсь змішаний "коктейль" або змішану дозу", - резюмував Кузін.