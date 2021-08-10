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Українцям розповіли, які вакцини можна змішувати: не переплутайте!

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Вівторок 10 серпня 2021 20:47
Українцям розповіли, які вакцини можна змішувати: не переплутайте! Лікар розповів, чи можна змішувати Pfizer і Moderna (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Деякі вакцини від коронавірусу можна поєднувати між собою, тобто, змішувати для першого та другого щеплення. І це не призведе до якихось негативних наслідків для організму людини.

Які саме вакцини можна змішувати, а з якими категорично заборонено проводити подібні "досліди" - розповів головний санітарний лікар України, епідеміолог Ігор Кузін у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Можна змішувати Pfizer і Moderna?

За словами чиновника, у світі є встановлені чіткі рекомендації щодо того, які препарати можна поєднувати між собою. Але це стосується не усіх вакцин.

"Можна змішувати між собою мРНК-вакцини. Тобто, якщо перша доза Pfizer або Moderna, то друга доза може бути зроблена також Pfizer або Moderna. І ці вакцини можна змішувати", - сказав Кузін.

Також, це допустимо, коли змішується вакцина AstraZeneca з вакциною мРНК.

"AstraZeneca може бути введена в якості першої дози, тоді другу дозу можна ввести мРНК-вакцину - Pfizer або Moderna", - пояснив лікар.

А от змішування інших типів COVID-вакцин на сьогодні не дозволено, адже немає доказової бази по безпечності такого процесу.

Крім того, експерт наголосив, що дозвіл на змішування вакцини - це прерогатива лікаря, а не пацієнта.

"Неможливо прийти до центру вакцинації і замовити якийсь змішаний "коктейль" або змішану дозу", - резюмував Кузін.

Раніше ми писали, що COVID-вакцинація знижує ризик госпіталізації в 15 разів.

Також лікарі назвали симптоми коронавірусу, які з'являються після повного курсу вакцинації.

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