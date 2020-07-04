Українцям розповіли, які продукти викликають мігрень

Мігрень - це неврологічне захворювання, яке характеризується регулярними болісними нападами головного болю. Причинами може стати нестача або надлишок сну, підвищене фізичне навантаження, куріння, а також - неправильне харчування.

Головний біль можуть викликати сир, шоколад, червоне вино, цитрусові і копченості. Крім того, проблеми можуть спровокувати запах парфуму, почуття голоду і навіть неправильно підібрані окуляри.

На перший погляд, продукти можуть бути корисними, однак у своєму складі вони містять тирамін, який витісняє серотонін (гормон радості). А порушення серотоніну викликає головний біль.

Мігренню страждає кожен сьомий дорослий, тому захворювання зустрічається досить часто. У жінок мігрень виникає в три рази частіше, ніж у чоловіків. Зазвичай захворювання починається в дитинстві або у підлітковому віці.

Деякі використовують лікарські засоби для зняття наявного нападу мігрені. Правильно підібрані медикаменти можуть бути досить ефективними, якщо приймаються правильно і в невеликих кількостях.

Захворювання проявляється приступами, які можуть виникати з різною частотою - від 1-2 разів на рік до декількох разів на місяць. Щоб уникнути проблем, краще переглянути свій раціон і задуматися про правильний спосіб життя. Відмовтеся від шкідливих звичок і менше контактуйте з людьми, які викликають у вас стресові стани.

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