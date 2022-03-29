Українцям розповіли, як безкоштовно отримати понад 50 лікарських засобів

Українцям розповіли про понад півсотні лікарських засобів від розладів психіки і поведінки та епілепсії, які за програмою "Доступні ліки" можна отримати або безкоштовно, або ж з незначною доплатою.

Про це розповіли в Національній службі здоров'я України (НСЗУ).

Знайти аптеку з "Доступними ліками" можна тут https://cutt.ly/CDcwPEd або за номером 16-77.

Раніше в МОЗ розповіли, як зменшити ризики для здоров'я, якщо у вас ССЗ.

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