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Дієтолог розкрила секрет, як у новорічну ніч смачно поласувати і не об'їстися

Автор: Анжеліка Галушко

У новорічну ніч необхідно споживати більше страв із риби та салатів із зелені, а жирних страв і "Олів'є" - звести до мінімуму. Також, щоб не нашкодити організму і не переїсти, за святковим столом не потрібно багато споживати продуктів і страв.

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Як пояснила лікар-дієтолог Інна Раїлко в ефірі телеканалу "Україна 24", переїдання на Новий рік може обернутися загостренням хронічних захворювань травної системи, адже це величезне на нього навантаження.

Зі слів дієтолога, об'їдатися у перші 30 хвилин не слід. Натомість вона радить розділити на декілька прийомів період перебування за новорічним столом.

Також фахівець радить замінити жирні та шкідливі салати на ті, що містять зелень, тунець, сьомгу. Додавати необхідно не майонез, а оливкову олію. Якщо ж і готувати традиційне "Олів'є", то наголошує дієтолог, воно не має бути головним на святковому столі.

"Перед українцями стоїть велике завдання – як пережити свята так, щоб почуватися добре. Якщо ви не вживали упродовж цього року салат Олів'є, для вас не є звичними жирні страви, то, звичайно, на святковому столі треба ці страви обмежити... Не обов'язково Олів'є. Воно є нашою традицією, готуйте, але щоб воно не займало весь святковий стіл", - розповіла Раїлко.

Нагадаємо, економісти розрахували вартість новорічного столу-2021. Так, вартість салату "Олів’є" за рік зросла на 14%

Також ми раніше писали про найшкідливіший "новорічний" салат, який готують всі.

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