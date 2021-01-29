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Українцям продають "липові" довідки про COVID-19 для виїзду за кордон: як розпізнати обман

П'ятниця 29 січня 2021 21:59
Українцям продають "липові" довідки про COVID-19 для виїзду за кордон: як розпізнати обман
Шахраї продають туристам фейкові довідки про коронавірус (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні активізувалися шахраї, які під час епідемії підробляють довідки про ПЛР-тест на коронавірус для виїзду за кордон та продають фальшиві документи з печаткою державної лабораторії.

Про це 29 січня заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у своєму Facebook.

Головний санітарний лікар України зазначив, що за подібні дії загрожує кримінальне покарання.

Ляшко розповів, що до лабораторної діагностики на COVID-19 зараз залучено близько 490 лабораторій усіх форм власності, з них близько 140 проводять лабораторну діагностику на виявлення вірусу SARS-CoV-2 молекулярно-генетичним методом.

Лікар звернув увагу, що між МОЗ та Національним агентством з акредитації України була підписана Угода про співпрацю у сфері акредитації системі охорони здоров'я. Так були акредитовані лабораторії, які можуть видавати результати ПЛР-тестів відповідно до затверджених міжнародних стандартів.

Реєстру акредитованих лабораторій розміщений на сайті НААУ за цим посиланням.

Також Ляшко показав, як насправді виглядає уніфікована форма результату лабораторних досліджень на виявлення вірусу SARS-CoV-2, яку рекомендується використовувати при перетині кордону України.

"Закликаю не використовувати послугами сумнівних осіб та не створювати їм попиту на злочинну діяльність. Якщо вам відомі факти таких правопорушень, будь ласка, повідомляйте про це в поліцію", - звернувся до українців заступник міністра.

Українцям продають &quot;липові&quot; довідки про COVID-19 для виїзду за кордон: як розпізнати обман

У МОЗ показали, як виглядають справжні довідки про тест на коронавірус для виїзду за кордон (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Раніше ми розповідали, чим загрожує покупка туристами фейкових довідок про COVID-19.

Нагадаємо, що нещодавно експерт попередив про фальшиві вакцини від коронавірусу та пояснив, як відрізнити підробку.

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