Українцям доведеться платити новий податок: торкнеться всіх

Українцям доведеться платити новий податок, який доведеться платити практично всім мешканцям, які користуються послугами банку.

Відтепер, якщо громадянин України отримує гроші на банківську картку, подарунки у вигляді нерухомості, від людей, які не є близькими родичами (батьки, чоловік, дружина, діти, у тому числі й усиновлені, рідні брати та сестри, бабусі, дідусі, онуки), то до 1 травня 2021 – всі ці доходи потрібно зазначити в податковій декларації та до 1 серпня сплатити податок.

За грошові кошти – 18% податку + 1,5% військового збору

За нерухомість або автомобіль – 6,5%.

Податок будуть знімати, якщо дохід: трудовий, інвестиційний, від продажу нерухомості (будь-якої, в тому числі й тієї, яка була в користуванні), сімейний, державно-соціальний.

Як пишуть в Telegram-каналі "Адвокат права", платити доведеться навіть у тому випадку, якщо ви продавали в інтернеті якісь свої речі, оскільки це вважається прибутком.

Якщо на банківську картку надходить лише зарплата, лікарняні, премії, кошти на відрядження, то податок за працівника оплачує роботодавець. У всіх інших випадках – кошти потрібно вказати в декларації.

Знімати податок з грошей, які були повернені у вигляді боргу, не можна і такі банківські операції вносити в декларацію не обов'язково. Однак у трансакції платежу потрібно вказати, що кошти для погашення боргу.