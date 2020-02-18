Українцям доведеться платити новий податок: торкнеться всіх

Українцям доведеться платити новий податок (Колаж РБК-Україна)

Юристи пояснили, в яких випадках доходи на банківських картах будуть обкладатися податком

Українцям доведеться платити новий податок, який доведеться платити практично всім мешканцям, які користуються послугами банку.

Відтепер, якщо громадянин України отримує гроші на банківську картку, подарунки у вигляді нерухомості, від людей, які не є близькими родичами (батьки, чоловік, дружина, діти, у тому числі й усиновлені, рідні брати та сестри, бабусі, дідусі, онуки), то до 1 травня 2021 – всі ці доходи потрібно зазначити в податковій декларації та до 1 серпня сплатити податок.

За грошові кошти – 18% податку + 1,5% військового збору

За нерухомість або автомобіль – 6,5%.

Податок будуть знімати, якщо дохід: трудовий, інвестиційний, від продажу нерухомості (будь-якої, в тому числі й тієї, яка була в користуванні), сімейний, державно-соціальний.

Як пишуть в Telegram-каналі "Адвокат права", платити доведеться навіть у тому випадку, якщо ви продавали в інтернеті якісь свої речі, оскільки це вважається прибутком.

Якщо на банківську картку надходить лише зарплата, лікарняні, премії, кошти на відрядження, то податок за працівника оплачує роботодавець. У всіх інших випадках – кошти потрібно вказати в декларації.

Знімати податок з грошей, які були повернені у вигляді боргу, не можна і такі банківські операції вносити в декларацію не обов'язково. Однак у трансакції платежу потрібно вказати, що кошти для погашення боргу.