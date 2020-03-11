Українцям пропонують пережити коронавірус "без втрат" за 300 грн

Через коронавірус в Україні вже введено карантин. Паніки поки що не спостерігається, але ось шарлатани вже вирішили спробувати нажитися на українцях.

Так, на одному із сайтів оголошень людям пропонують "пережити коронавірус без втрат". При цьому автор поста, якого звуть Євген, лякає довірливих українців, стверджуючи, що "випробування коронавірусом пройдуть далеко не всі".

Шахрай стверджує, що володіє способом та інформацією, яка допомагає вже багато років зберігати здоров'я і продовжувати життя.

"Це стосується не тільки зцілення від хвороб і недуг, але і здоров'я тіла і духу протягом усього життя", - каже Євген.

В його методику входить: зібрання літератури, рекомендації по використанню, а також Skype-дзвінок для вступної частини. І це "всього лише за 300 грн".

"Ви отримаєте можливість забезпечити собі і своїй сім'ї виживання в умовах пандемії, а також гарантувати здорове життя надалі. P. S. Поки всі заробляли гроші і були впевнені, що зможуть купити здоров'я/життя, я працював і розвивав інші аспекти буття, заробляючи куди менше за інших, але зберігаючи прихильність давній методиці. Тепер, коли все змінилося, за гроші можна придбати мої знання і завдяки їм забезпечити собі здоров'я і довголіття у всіх поняттях життя", - говорить "цілитель".

Додамо, що крім "послуг знахарів" в мережі можна натрапити і на інші шахрайські оголошення. Так, українцям продають систему очищення води, яка "вбиває коронавірус", американські антибактеріальні свічки, що "вбивають бактерії коронавірусу в повітрі", "знищуючі коронавірус" дезінфектори та інше.

До речі, читайте на Styler про те, до якої дати триватиме карантин в Україні через коронавірус, і що не можна буде робити.