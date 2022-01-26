Українцям покажуть стрічку "Насолода" про закулісся індустрії для дорослих: цікаві факти про фільм

У кінотеатрах України на екрани вийде 24 лютого фільм "Насолода" про закулісся порноіндустрії. Ця відверта стрічка-провокація в нашій країні демонструватиметься в нецензурованій версії з віковим обмеженням 18+.
Поки до старту показів залишається майже місяць, ми розповімо вам цікаві факти про картину, і чому історія - глибша, ніж може здатися на перший погляд.
Трейлер фільму "Насолода"
Сюжет стрічки "Насолода" розгортається навколо 19-річної шведки Белли Черрі, яка приїздить до Лос-Анджелеса, щоб стати новою світовою порнозіркою. Дівчина налаштована рішуче, проте її шлях виявляється не таким "простим", як вона сподівалася.
"Насолода" стала повнометражним дебютом шведського режисера Ніньї Тюберґ. Фільм базується на її однойменній короткометражній роботі, яка у 2013 році отримала в приз від Canal+ на Каннському кінофестивалі.
Кадр з фільму "Насолода"
Кадри з фільму "Насолода"
Кадри з фільму "Насолода"
Стрічка була відібрана в офіційну конкурсну програму Каннського кінофестивалю 2020 року, однак, через скасування події, прем'єра була відстрочена.
Зрештою вона відбулася в 2021 році в рамках конкурсної програми World Cinema Dramatic Competition на "Санденсі" - найбільшому фестивалі незалежного кіно в США. Фільм викликав фурор і отримав багато позитивних відгуків кінокритиків: рейтинг картини на сайті Rotten Tomatoes становить 89%.
Кадри з фільму "Насолода"
Раніше ми писали, що актриса Хлоя Черрі розповіла про зйомки в порно і про те, як потрапила в серіал "Ейфорія" - один із найпопулярніших проектів HBO.