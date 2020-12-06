Українцям детально пояснили, як проходити самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус

Коли йти на самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірусом в Україні заражається все більше людей. Недуга підступна тим, що хворий може бути інфікованим, але не знати цього і продовжувати вести звичний спосіб життя, спілкуючись з іншими. Але після підтвердження й заражений, і контактні особи мають йти на самоізоляцію. Керівник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан пояснив, що алгоритм ізоляції аналогічний, і коли в школі або дитсадку виявлять хворого на коронавірус.

Посадовець в інтерв'ю ZN.ua пояснив, що на самоізоляцію повинен піти той, хто спілкувався з хворою людиною без засобів індивідуального захисту понад 15 хвилин в закритому приміщенні. У такому разі, контактна людина має перебувати вдома 10-14 днів.

Водночас громадяни можуть здати ПЛР-тест і, якщо він буде негативний, вийти раніше із самоізоляції. Але важливо здавати аналіз не раніше, аніж на п'ятий-восьмий день після контакту. Інакше він може показати хибний результат.

"У Києві, наприклад, цей аналіз соціальних працівників робиться дуже швидко - за добу, але буває затримка до п'яти днів, Важливо пам'ятати, що люди, які контактували з хворою людиною, повинні здавати аналіз на COVID не раніше, ніж на 5-8 день після контакту", - сказав Рубан.

Крім того, очільник Держпродспоживслужби Києва додав, що понад 60% учителів перебувають у групі ризику.

"У зв'язку з цим єдине завдання, про яке йдеться вже з березня місяця, – наявність у вчителів засобів індивідуального захисту. Саме захист, а також регулярне провітрювання приміщень та дезінфекція можуть знизити ризик інфікування", - зазначив Олег Рубан.

Нагадаємо, інфекціоніст пояснив українцям, як відсвяткувати Новий рік і не заразитися коронавірусом.

Також повідомлялося, що лікар Тарас Жиравецький спрогнозував, що на Україну чекає третя хвиля коронавірусу, яка стане останньою і триватиме близько 6-8 місяців. За цей період в країні заразиться до 30% населення.