Українцям відмовляють у тесті на COVID-19 при симптомах ГРВІ: Степанов розповів, що робити

Мешканці України мають право звернутися до сімейного лікаря з будь-якими симптомами ГРВІ для проходження тестування на коронавірус. Якщо лікар відмовляється направити пацієнта на тест, то можна залишити скаргу на гарячій лінії МОЗ.

Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 5 січня, пройти тест на COVID-19 мають право всі українці з симптомами ГРВІ, навіть якщо вони не характерні для коронавірусу.

Для того, щоб здійснити експрес-тестування або здати матеріал на антиген, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо з якихось причин лікар відмовляється провести тестування хворого, то можна звернутися на гарячу лінію міністерства за номером: 0 800 60 20 19.

Як зазначив міністр, в Україні зараз проводиться мало тестувань у порівнянні з тими можливостями, які є на цей момент.

"Зараз ми проводимо мало тестів у порівнянні з нашими можливостями, що дозволяють проводити в лабораторіях МОЗ понад 55 тисяч ПЛР-тестів на добу. Ще є приватні лабораторії та лабораторії медустанов. Разом це близько 70-75 тисяч тестів на добу. Крім ПЛР-тестування ми впровадили експрес-тестування на антиген, який необхідно проводити тести людям з будь-якими симптомами ГРВІ, а також контактним особам", - розповів Максим Степанов.

Максим Степанов розповів, що робити українцям з симптомами ГРВІ, якщо їм відмовляють у тестуванні на COVID-19

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Степанов зробив важливу заяву про роботу супермаркетів з 8 січня.

А також розповідали про те, що Степанов пояснив необхідність введення жорсткого карантину в січні.